Gestione RoccaLab, altri appuntamenti estivi alla Rocca Brancaleone

La nuova gestione della Rocca Brancaleone a cura di Roccalab presenta una serie di eventi che caratterizzeranno l’estate 2019 con lo scopo di attivare e ravvivare il centro storico creando un’alternativa “a due passi” da casa per passare le serate d’estate al fresco nel polmone verde della città.

I prossimi eventi:

27 giugno, 11 e 25 luglio, 8 agosto

“La cena In Sotto le stelle”

Pic nic , musica, degustazione di vini e animazione per bambini

Quattro serate dove si potrà cenare all’aperto stesi sul prato con le proposte della cucina del Brancaleone accompagnate dalla presenza di una cantina del territorio che proporrà un percorso di degustazione dei propri prodotti. Il sottofondo musicale tra le fresche frasche a cura di Matteo Cali e Luigi Bertaccini con un format divertente dal nome “Vinyl social Club” dove i clienti potranno portare da casa 5 dischi in vinile che verranno poi ascoltati durante la serata.

VINYL SOCIAL CLUB nasce da una idea di Matteo “Cali” Calisesi con la collaborazione di Luigi Bertaccini.

La musica non è mai morta, viva il vinile: in un’ epoca di recupero di supporti che rendano il giusto valore alla musica, il più clamoroso è stato senza dubbio quello del vinile e di conseguenza del giradischi.

Per rendere omaggio e godere dell’ ascolto della musica nel suo formato originale, Matteo “Cali” Calisesi e Luigi Bertaccini, dj dei più importanti rock club romagnoli dagli anni ‘80 e conduttori radiofonici del Melody box, hanno ideato un format in cui all’interno di uno spazio affascinante come la Rocca Brancaleone di Ravenna porteranno la consolle con i mitici Technics 1200 per creare una colonna sonora ideale per le cene sotto le stelle del giovedì. Ma l’idea originale è legata al termine “social” infatti durante la serata il pubblico e gli appassionati potranno diventare a loro volta dj, sono infatti invitati a portare 5 dischi (45 giri, album, ep) che potranno programmare durante la serata, creando una colonna sonora decisamente unica. Ogni ospite che metterà porterà suoi dischi avrà in omaggio una consumazione da parte dello staff della Rocca: così si amplierà il bacino di conoscenze, l’atmosfera si riempirà di mille suggestioni guidate dalla scaletta di Cali e Bertaccini.

29 giugno

“Torneo di nascondino”

In un epoca in cui i social ci rendono visibili in ogni istante ed in ogni luogo, nascondersi diventa un atto rivoluzionario. Grazie alla collaborazione del Ravenna Rugby FC con i campioni di nascondino di Tana Madana, la Rocca Brancaleone diventa per un giorno un campo di gioco eccezionale per bambini e soprattutto adulti. Competizione libera per bambini e famiglie la mattina, competizione all’ultima foglia per maggiorenni il pomeriggio e la sera.

14 agosto

“Ferragosto in Rok”

Musica , pic nic sotto le stelle , animazione per bambini, ovvero passare il Ferragosto in centro, nel polmone verde della città rilassati sul prato verde arrivando in bicicletta. Degustazione di vini del territorio con le cantine delle colline Faentine, pizza alla pala , costine is salsa bbq e altre specialità proposte dal Brancaleone. Musica con Cali e Luigi Bertaccini.

Ingresso libero