Alla Galleria d’arte della Molinella è in programma dal 17 al 26 settembre la mostra “Conoscere il terremoto – simulazione a Faenza” con piastrelle in ceramica per una visione artistica del terremoto. L’inaugurazione mercoledì 16 alle ore 20. La mostra si pone l’obiettivo di portare a conoscenza dei cittadini le dinamiche del terremoto e si metterà in evidenza, attraverso simulazioni, cosa può accadere a Faenza nel caso di terremoto.