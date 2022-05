Settimana molto intensa, quella della Biblioteca Trisi, con tanti appuntamenti, in sede e fuori.

Lunedì 2 maggio ore 16.30, sala Codazzi

I lunedì pomeriggio della Biblioteca Trisi sono dedicati alle attività di Mondorosa: un’associazione di donne creative, pronte a condividere idee e progetti con tutti. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati e gli incontri si terranno tutti i lunedì pomeriggio.

Giovedì 5 maggio ore 17, parco del Loto: Siamo fatti d’acqua,

una nuova rassegna che riempirà il mese di maggio di fresche letture, laboratori e una mostra a tema acquatico – per bambini e ragazzi da 3 a 16 anni.

Giovedì 5 maggio ore 17.30, Biblioteca centro sociale Il Tondo

Nadia Giberti presenta il suo ultimo libro Nel canale in collaborazione con Biblioteca Trisi e AperiTrisi Letterari

C’è un ponte sul Canale emiliano-romagnolo che per Ilaria diventerà ‘il ponte sull’abisso. Da ragazza si è innamorata di Damiano, ma col tempo il suo è diventato un ‘matrimonio bianco’ perché l’uomo è stato plagiato da un santone integralista e ha abbandonato la famiglia per ritirarsi nella “Casa dei figli di Dio”. La vita di Ilaria allora è proprio come un’acqua che scorre fra due sponde di infelicità: su una riva stanno il suo lavoro faticoso, il matrimonio fallito; sull’altra sta il tormentato rapporto extraconiugale con Tommaso. Il romanzo di Nadia Giberti narra la vita di una donna “non illustre”, come l’avrebbe definita Pontiggia, e il suo destino di normale infelicità, cui però la protagonista non si rassegna. A tutti gli ostacoli che la vita le presenta, Ilaria reagisce con una vitalità caparbia che le dà la forza di lottare per la sua identità. Ma Nel Canale è anche un giallo, il doloroso percorso esistenziale per liberarsi dal senso di colpa generato da quella notte sul ponte che rappresenta un enigma, tutto da sciogliere, sia per la protagonista che per il lettore.

Venerdì 6 maggio ore 18, sala Codazzi della Biblioteca Trisi,

secondo appuntamento per gli AperiTrisi Letterari, la rassegna che cura incontri con autori locali o che parla di libri legati al territorio, ideata in occasione del Maggio dei Libri

Annalisa Dal Bagno presenta il suo libro “Se hai paura dammi la mano” in dialogo con Gianluca Morozzi, introduce Teodorica Angelozzi

Lisa Nardi, commissario della questura di Bologna, si trova a indagare su una serie di delitti avvenuti in diversi luoghi del centro storico. Sembra un caso da manuale per la squadra della commissaria, un classico omicidio legato alla droga, ma quando si ritrovano altri corpi, appartenenti a cerchie e ambienti diversi ma uccisi tutti secondo uno schema preciso, il mistero comincia a infittirsi e complicarsi. Ad affiancare Lisa Nardi c’è una squadra composita e ricca di personaggi irresistibili e appassionati, legati dai fili invisibili dell’affetto, della stima e, talvolta, dell’amore, che arriva a complicare la vita di Lisa, divisa tra l’antico amore per Luca Rossini e la passione travolgente per Maurizio de Francesco. Le indagini procedono così tra mille salti nel tempo, da un omicidio del 1992 che si riapre bruscamente al microcosmo di amicizie tutte al femminile in una Bologna terra di frontiera ed emancipazione nella fine degli anni ’60.

Sabato 7 maggio ore 11, in collaborazione con Caffè Letterario,

Giuseppe Bellosi presenta Smarìs, con l’intervento di Loris Rambelli

Leggerà una poesia in spagnolo Nidia Contreras

Antologia poetica di Giuseppe Bellosi in versi in dialetto romagnolo, con traduzioni e note di Loris Rambelli.