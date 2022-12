Confartigianato e Coldiretti donano una nuova statua del presepe al vescovo: la florovivaista

La statuetta della florovivaista donata all’Arcivescovo di Ravenna e Cervia da parte di Confartigianato e Coldiretti. Le due associazioni di categoria hanno fatto visita a monsignor Lorenzo Ghizzoni per il tradizionale regalo di Natale. Un’iniziativa che si ripete su tutto il territorio nazionale. Identica donazione a Faenza. Si tratta di un’iniziativa promossa in tutta Italia da Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, nell’ambito del Manifesto di Assisi, con l’obiettivo di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente e del futuro. La statua quest’anno vuole rappresentare l’impegno per uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell’ambiente e verrà collocata nel presepe della cattedrale.