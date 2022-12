Questa mattina, presso la sede della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna, sono stati consegnati a 74 militari della Guardia Costiera tra Ufficiali, Sottufficiali e Graduati del Compartimento Marittimo di Ravenna – Ufficio Locale Marittimo di Goro, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, Capitaneria di porto di Ravenna e Ufficio Locale Marittimo di Cervia – i Diplomi di abilitazione del Corso di Primo Soccorso per addetto al primo soccorso in azienda, ai sensi del DM 15/07/2003 n. 308, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 45 comma 2 del D.lgs. 81/2008.

Per l’occasione, il Direttore Marittimo C.V.(CP) Francesco CIMMINO ha ricevuto una delegazione della Croce Rossa Italiana di Ravenna composta dal Presidente del comitato, Alberto CATAGNA, la Dott.ssa Sorella Maria Grazia MARINI e l’Ispettrice Sorella Manuela FUSSI del Corpo Volontario Infermiere, i quali hanno consegnato ufficialmente gli attestati.

I corsi sono stati organizzati presso la sede della Capitaneria di porto di Ravenna a titolo gratuito e si sono svolti in tre sessioni di cui, due a luglio e uno a novembre 2022 della durata di 12 ore ciascuno suddiviso in teoria e pratica.

La citata collaborazione costituisce l’espressione della consolidata sinergia tra la locale Croce Rossa Italiana e la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Ravenna.