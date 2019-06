Il 4 giugno scorso, presso lo Stadio Comunale Ermes Muccinelli di Lugo, si è tenuta la manifestazione di Atletica Leggera denominata “Corri-Salta-Lancia”, Le gare inserite nell’ambito del “Progetto Multisport – Crescere sani con lo sport” e “Sport di Classe” svolte in collaborazione con gli istituti scolastici interessati e col sostegno del Comune di Lugo, dell’U.I.S.P. e del M.I.U.R., hanno visto la partecipazione di oltre 500 alunni delle Scuole Primarie della Città: Codazzi/Gardenghi, Garibaldi, San Giuseppe, Sacro Cuore e Maria Ausiliatrice.

Il Comitato organizzatore per questa edizione ha voluto inserire un premio speciale, che diverrà stabile in futuro, il “Memorial Pietro Melandri” da assegnarsi ad una scuola sulla base di una particolare graduatoria. Un modo per ricordare la figura di colui che fu il fondatore della società Atletica Lugo. Pietro Melandri (Lugo 1924/2014), già calciatore ed allenatore del Baracca Calcio, società con la quale disputò campionati di serie C (compresa la partita di spareggio persa nel 1949 contro il Gubbio per l’accesso alla B) e come allenatore portò la squadra bianco-nera dalle categorie dilettanti alla Serie D (1964/65). Concluso l’impegno col mondo del calcio, dedicò tutte le sue forze alla costruzione di una società d’atletica che oggi primeggia anche in campo nazionale con risultati assai rilevanti e con atleti in maglia azzurra.

Fu sua la lungimirante intuizione di dare la possibilità ai ragazzi delle scuole di avvicinarsi alla regina degli sport attraverso il Trofeo Deggiovanni, giunto quest’anno alla 40^ edizione.

Al termine delle gare Ivana e Maurizio, figli di Pietro, hanno consegnato il Memorial alla Scuola Maria Ausiliatrice risultata al primo posto della speciale classifica.

Questi i vincitori delle singole gare

Classe 4ᵃ F – m. 60 piani – Elisa Fucci (Maria Ausiliatrice)

Lancio del Vortex – Martina De Carli (S. Giuseppe)

Salto in Lungo – Alice Fabbri (S. Giuseppe)

Classe 4ᵃ M – m. 60 piani – Antonio Gullifa (S. Giuseppe)

Lancio del Vortex – Lorenzo Taroni (Maria Ausiliatrice)

Salto in Lungo – Alessandro Cipolletta (Codazzi)

Classe 5ᵃ F – m 60 piani – Letizia Pironi (Codazzi)

Lancio del Vortex – Amelia Lanconelli (Codazzi)

Salto in Lungo – Adele Graziani (Codazzi)

Classe 5ᵃ M – m 60 piani – Alessandro Vistoli (S. Giuseppe)

Lancio del Vortex – Mattia Martini (Garibaldi)

Salto in Lungo – Groza Daius Cristian (Codazzi)

Staffetta 4×200 Classe 4ᵃ – San. Giuseppe

Staffetta 4×200 Classe 5ᵃ – San. Giuseppe