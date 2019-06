Si è svolto oggi un convegno presso Confcommercio Ascom Lugo dal titolo “Il valore economico del Welfare aziendale”.

Oggi il welfare è un elemento imprescindibile per le imprese: ottimizza il costo del lavoro perché non incide sul cuneo fiscale, migliora performance e clima aziendale, stimola il dipendente offrendogli vantaggi in beni e servizi.

Confcommercio Ascom Lugo va in questa direzione anche per le piccole aziende.