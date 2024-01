Lotteria dello IOR: a Lugo l’estrazione dei vincitori. Primo premio una Dacia Sandero Streetway

Estratti i biglietti vincitori della Lotteria dello IOR per la provincia di Ravenna. Al Conad Superstore di Lugo, in via Taglioni, è andato in scena l’ultimo atto della raccolta fondi ideata anche quest’anno dall’Istituto Oncologico Romagnolo, grazie al sostegno di diversi partner, in primis la Banca Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e Conad. Oltre 55 mila euro raccolti dalla vendita dei biglietti. Andranno a sostegno della ricerca. Primo premio quest’anno una Dacia Sandero Streetway messa a disposizione dalla concessionaria Moreno.

I possessori dei biglietti vincenti avranno 90 giorni di tempo, dal 6 gennaio, per ritirare i premi