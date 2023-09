Nei giorni scorsi la LA BCC Ravennate Forlivese Imolese ha consegnato un assegno dal valore di 7.000,00 euro al Comune di Massa Lombarda. Questa somma è stata messa a disposizione dalla banca per il ripristino di ciò che l’alluvione ha ammalorato (infissi, pavimenti, ecc.) al Centro Di Quartiere CDQ. Il luogo, principale punto di aggregazione presente a Fruges, è stato duramente colpito dall’evento alluvionale del 17 maggio.

Durante la consegna avvenuta nella sede comunale massese erano presenti per LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese il Presidente Giuseppe Gambi, l’Amministratrice Emanuela Bacchilega, la Capo Area Territoriale Fabiana Turchi; per il Comune di Massa Lombarda il Sindaco Daniele Bassi e l’Ufficio Cultura; per il CDQ il Presidente Federico Pagani e i Consiglieri Bruno Vignoli e Amilcare Moroni.

Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda dichiara: “Come Amministrazione Comunale esprimiamo gratitudine per la generosità ancora una volta manifestata dal Consiglio di Amministrazione de LA BCC Ravennate Forlivese Imolese, Banca che quotidianamente si impegna con e per il territorio. Per noi rappresenta, a maggior ragione in questo difficile momento, un essenziale riferimento.”

“La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese – dichiara il Presidente Giuseppe Gambi – è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di 2 milioni di euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione.

Abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili. Per il Comune di Massa Lombarda, abbiamo stanziato 7.000 euro che verranno destinati al ripristino del Centro di Quartiere di Fruges, luogo di aggregazione e punto di riferimento per la comunità”.