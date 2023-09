Il segretario generale della Cgil parteciperà all’iniziativa pubblica “Rialzarsi dal fango, riprogettare il futuro” in programma il 15 settembre alle 15, a Faenza all’arena Borghesi in viale Stradone 4 (in caso di maltempo l’incontro si terrà al cinema Sarti in via Carlo Cesare Scaletta, 10).

L’incontro pubblico, organizzato dalla Cgil, affronterà i temi collegati alla drammatica alluvione che nello scorso maggio ha colpito la Romagna e la provincia di Ravenna. Si parlerà di indennizzi, ricostruzione, sicurezza, ambiente, comunità e diritti.

L’iniziativa si aprirà con l’introduzione di Marinella Melandri, segretaria generale della Cgil di Ravenna. A seguire interverranno Massimo Isola, sindaco di Faenza, delegati, cittadini alluvionati e rappresentanti delle associazioni di volontariato e Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini.

“A oltre quattro mesi dall’alluvione, i cittadini e le imprese non hanno ancora certezze sugli indennizzi – commenta la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Marinella Melandri -. Il Governo deve chiarire la destinazione delle risorse non utilizzate per gli ammortizzatori sociali e poi è urgente definire procedure semplificate improntate alla legalità per la messa in sicurezza del territorio con uno sguardo lungo, che sappia coniugare sviluppo e cambiamento climatico, disponendo di personale pubblico straordinario. I cittadini si sono rimboccati le maniche ma la dimensione dell’accaduto è un fatto nazionale che esige risposte celeri, certe e di prospettiva. Il ritorno di Landini sul territorio rilancia quest’urgenza e testimonia l’impegno della nostra organizzazione su tutti gli aspetti che incidono concretamente sulla vita delle persone”.