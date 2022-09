577.154 voti raccolti in Emilia-Romagna, il 25% delle preferenze. Il 24% sul territorio ravennate. Il successo di Fratelli d’Italia alle elezioni va probabilmente oltre le più rosee aspettative del gruppo dirigente, anche perché il partito è risultato prima scelta in molti Comuni della provincia. Un voto a forte trazione nazionale, da cui ora il partito vuole partire per costruire il consenso anche per quando si tornerà a votare le amministrazioni locali.