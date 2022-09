Boato e incendio in via Calatafimi

Boato in un cantiere in via Calatafimi. Una palazzina in fase di ristrutturazione in fiamme. Paura in una traversa di via Faentina nel pomeriggio di martedì dove, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio. Diverse le squadre di Vigili del Fuoco intervenute che, oltre a spegnere il rogo, si sono occupati dell’evacuazione dei residenti nell’edificio. Una donna anziana è stata trasportata in ospedale a Ravenna per accertamenti dopo l’arrivo sul posto del personale del 118.

Sull’episodio indagherà ora la Polizia di Stato.