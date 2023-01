Al Parco Bucci arriveranno le case per ragni, coccinelle e farfalle

Sono attese importanti novità al parco Bucci a partire dal 2023. L’associazione che gestisce il più importante parco di Faenza, La Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, ha già completato in un solo anno l’87% del programma concordato con il Comune di Faenza per la nuova gestione triennale dell’area verde, del parco della Rocca e dei laghetti in viale Baccarini e in via Lesi. Le prossime attenzioni si concentreranno su un nuovo sistema di bookcrossing e sulla fauna del parco: nel corso del 2022 il Bucci è stato ripopolato con faraone mitrate e tacchini selvatici. Arriveranno le case per coccinelle, ragni e farfalle. Lentamente si sostituiranno i conigli, troppo impattanti, con le cavie.