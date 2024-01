Nonostante la pioggerella, si è svolta sabato 6 gennaio in piazza San Francesco l’estrazione della Lotteria della Befana 2024 di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna. 8.260 sono i biglietti venduti, il cui ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue e plasma.

Ecco tutti i biglietti vincenti:

PREMIO N. PREMIO BIGLIETTO N. 1 CITROEN C3 Pure Tech* 5005 2 CITY BIKE marca XP 4037 3 BUONO VIAGGIO AG. MILLEPIEDI RAVENNA DI € 500,00 5462 4 BUONO SPESA DI € 250,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 7571 5 BUONO SPESA DI € 250,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 3792 6 BUONO SPESA AUTOFFICINA CASADIO RA € 250,00 3841 7 BUONO SPESA DI € 150,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 3951 8 BUONO SPESA DI € 150,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 5227 9 N. 4 INGRESSI MIRABILANDIA 0265 10 N. 4 INGRESSI MIRABILANDIA 7474 11 BUONO SPESA DI € 100,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 0129 12 BUONO SPESA DI € 100,00 SUPERM. FAMILA RAVENNA 7557 13 GOLD CARD CINEMACITY RAVENNA (10 ingressi) 0840 14 GOLD CARD CINEMACITY RAVENNA (10 ingressi) 6345 15 SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax 4658 16 SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 notte/colazione x 2 pax 6119 17 BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” PORTO FUORI 6519 18 BUONO SPESA € 50,00 “PIADA PAZZA” PORTO FUORI 4998 19 PROSCIUTTO NOSTRANO 0312 20 PROSCIUTTO NOSTRANO 6240 21 PROSCIUTTO NOSTRANO 7873 22 PROSCIUTTO NOSTRANO 7465

I vincitori possono contattare la segreteria di A.D.V.S. Ravenna tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale.

“Come ogni anno la nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie trascorse in Piazza San Francesco con il Villaggio di Natale – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di A.D.V.S. Ravenna – la nostra mission principale è quella di avvicinare tante persone alla donazione di sangue e plasma, un buon proposito per questo nuovo 2024. Un gesto salvavita necessario e insostituibile. Invitiamo tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8 alle 10.30.”