Al compimento del mezzo secolo si sono ritrovati in una trentina, ovviamente rigorosamente in centro a Villanova di Bagnacavallo, per ripercorrere gli anni trascorsi tra l’asilo nido e le scuole medie nei ruggenti anni 80. Tutti i nati del 1974 che per tanti o pochi anni hanno vissuto la propria giovinezza a Villanova erano infatti invitati a ritrovarsi “Da Dumandò” per festeggiare i primi 50 anni e ripercorrere gli anni passati all’asilo, alla materna, sui banchi delle elementari e delle medie e i pomeriggi in oratorio o nei diversi luoghi di aggregazione delle diverse compagnie.

Serata riuscita ed emozionante da tutti i punti di vista, in particolare per alcune persone che non si ritrovavano addirittura da 40 anni. Abbracci a non finire, tantissimi sorrisi, un’allegria contagiosa, per una serata indimenticabile di ragazze e ragazze nati nello stesso anno che non si sono mai persi o che hanno saputo, ancora una volta, ritrovarsi.