Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 25 al 31 dicembre 2023:

Ariete

La settimana comincerà molto bene, con una incantevole Luna in Gemelli. Tra mercoledì e giovedì farai bene a tenere a bada le tue emozioni, se non vorrai discutere in amore o in famiglia. Particolarmente intrigante il fine settimana, quando la Luna e Venere in ottimo aspetto.

Toro

La tua settimana all’insegna delle feste si prospetta tranquilla e rigenerante. Potrai trascorrere le tue festività in famiglia, con il partner senza il timore di nuove discussioni. Non lasciarti coinvolgere dalla frenesia delle spese: meglio fare attenzione con i soldi. Nel weekend potresti avere la luna storta: prudenza nei rapporti interpersonali

Gemelli

Natale e Santo Stefano saranno illuminati da una bellissima Luna nel segno. Farai bene a staccare il cervello dalle questioni di carattere pratico e dalle preoccupazioni, per viverti le feste al meglio, insieme alle persone che ami. Sabato Venere sarà di nuovo opposta: dovrai usare più cautela nel rapporto di coppia e in famiglia.

Cancro

Si profila una settimana molto stimolante in cui potrai cominciare a recuperare, da ogni punto di vista. Oltretutto, a partire dal prossimo weekend ti sbarazzerai di Venere opposta e anche la sfera relazionale e affettiva inizierà a dare grandi segnali di miglioramento. Splendide le giornate di mercoledì e giovedì: saranno possibili nuovi, intriganti incontri.

Leone

La tua settimana inizierà benissimo, con una Luna piena di brio e vitalità. Se sarai bravo a seppellire l’ascia di guerra, potrai goderti questi giorni di festa in tutta tranquillità. Sfrutta le prossime giornate per ricaricare le pile, in vista del prossimo anno. Sabato Venero tornerà amica e aiuterà i rapporti in famiglia.

Vergine

Per questo Natale ti converrà organizzare qualcosa di semplice e intimo, che non ti procuri stress. Arriverai a questa settimana di feste piuttosto provato dal lavoro. Come se non bastasse, dovrai vedertela con una Luna in quadratura tra lunedì e martedì. Sfrutta le giornate che verranno per rilassarti un po’, fermarti a fare il punto della situazione

Bilancia

Non dovrai temere di avere una ricaduta fisica: ormai il peggio lo hai lasciato alle tue spalle. Faresti meglio, però, a stare lontano dalle situazioni chiassose o stressanti e trascorrere le festività con pochi, affezionati amici e famigliari. Perché non organizzi un viaggio insieme alla tua dolce metà? Nel weekend Venere sarà nuovamente in aspetto favorevole…

Scorpione

Ti attende una settimana di feste all’insegna della vitalità, romanticismo e passionalità. Stai vivendo un momento magico che avrà il suo culmine proprio durante i giorni centrali di questa settimana. Con la Luna a favore, Venere nel segno, anche se per poco, sarà difficile arrivare alla notte di San Silvestro single! Cari Scorpione soli, uscite allo scoperto.

Sagittario

La settimana si prospetta ricca di emozioni. Comincerà piuttosto sottotono, per questa ragione faresti bene a organizzare un Natale tranquillo, non troppo pretenziosi o faticoso. Il meglio arriverà alla fine della settimana quando Venere farà il suo ingresso nel tuo segno, accanto a Mercurio. Nuove, interessanti conoscenze all’orizzonte.

Capricorno

Ti aspetta un Natale particolarmente piacevole, rigenerante che ti consentirà di fare il pieno di energia, dopo alcune settimane molto faticose. Attenzione ai peccati di gola! Giove potrebbe indurti a eccedere a tavole con la conseguente classica indigestione post natalizia. Tra mercoledì e giovedì potresti sentirti un po’ fuori forma, ma già da venerdì riuscirai a recuperare benone.

Acquario

Finalmente una settimana più serena e rilassante in cui potrai riportare l’armonia nella tua vita affettiva e famigliare. Sforzati, però, di non fare polemiche inutili con nessuno e goditi questi giorni in tranquillità. Occhio alle spese di troppo: non hai ancora messo del tutto a posto le tue finanze. Il weekend potrebbe regalarti qualche emozioni in più.

Pesci