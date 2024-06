Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 6 al 10 giugno 2024:

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete cominceranno la settimana alla grande con l’appoggio della Luna, del Sole, di Giove, Venere e Mercurio che saranno tutti in aspetto favorevole, appunto. Lunedì e martedì saranno due giornate ottime per gli arietini, mentre qualche tensione, causata da possibili contrattempi, potrebbe nascere sabato e domenica.

Toro

Nelle giornate di lunedì e martedì, secondo Paolo Fox potrebbero verificarsi dei piccoli contrattempi che richiederanno attenzione per essere risolti ma già da mercoledì tutto migliorerà, sia per quanto riguarda la carriera, sia per ciò che concerne l’amore.

Gemelli

Chi appartiene al segno dei Gemelli, dovrà fare attenzione ad alcuni giorni in particolare: lunedì e martedì potrebbero essere ottimi per l’amore, specie per chi è single o solo da tempo, mentre mercoledì e giovedì, la luna sarà in opposizione e, proprio per questo, potrebbe nascere qualche tensione in più.

Cancro

La prossima settimana potrebbe avere delle piacevoli sorprese in amore, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Potrebbe trattarsi di ritorni di fiamma o anche di colpi di fulmine. Sabato e domenica, invece, la stanchezza si farà sentire.

Leone

La settimana comincerà con il passaggio della Luna nel segno del Leone e, per questo, lunedì e martedì potrebbero essere due giornate molto positive sia per il lavoro che per i sentimenti, soprattutto, per coloro che hanno intenzione di chiarire con qualcuno. L’unico pianeta dissonante sarà Marte.

Vergine

La Luna che transita nella casa dei nati sotto il segno della Vergine porterà grande energia e vitalità nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Sarà importante cercare di concentrarsi nel lavoro ma anche nell’amore. Grazie al transito di Marte in Toro si avrà un recupero anche dal punto di vista psicofisico.

Bilancia

Quella dal 10 al 16 giugno si prospetta una settimana davvero molto promettente per i nati sotto a questo segno perché sono in arrivo conferme, risposte e rinnovamenti di contratto. Il weekend, poi, sarà decorato da note romantiche e da emozioni positive. La Luna è favorevole così come lo sono gli incontri.

Scorpione

La settimana comincia con la Luna in opposizione e perciò lunedì e martedì potrebbero essere due giornate particolarmente nervose. Mercoledì e giovedì la situazione sarà decisamente migliore sia per fissare appuntamenti romantici, sia per proporre o lavorare a un nuovo progetto.

Sagittario

L’inizio della settimana sarà positivo, forte della Luna in Leone, stessa Luna che, però, mercoledì e giovedì sarà contraria e quindi potrebbe creare un po’ di caos. Il fine settimana, invece, andrà molto meglio.

Capricorno

Luna e Marte proteggeranno i nati sotto il segno del Capricorno nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì mattina. Si potrebbero risolvere alcune questioni ancora in ballo con qualcuno di importante, sia a livello lavorativo che sentimentale. Servirà prudenza nelle giornate di sabato e domenica.

Acquario

Nelle giornate di lunedì e martedì, chi è nato sotto il segno dell’Acquario dovrà essere molto prudente perché al possibile nervosismo, potrebbe anche aggiungersi l’opposizione della Luna. Mercoledì, però, tornerà il sereno e il weekend potrebbe promettere buoni incontri.

Pesci

La settimana prossima comincerà in un modo e si concluderà in un altro. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina si potrebbe respirare molto nervosismo e, quindi, usate prudenza mentre nel weekend recupererete tutto, anche se dovreste ritagliarvi un po’ di tempo per le vostre passioni.