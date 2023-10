Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di ottobre 2023 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

In queste settimane autunnali siete di fronte ad un bivio importante, state attenti a non prendere fischi per fiaschi. Cercate di avere il quadro completo della situazione prima di muovervi in modo impulsivo, non tutto è come sembra in apparenza. Attenti però a non esitare troppo, rischiate di perdere il treno.

Toro

Troppi tira e molla nelle ultime settimane, non avete la certezza di essere ricambiati. A volte alcune storie si sgonfiano all’improvviso, a volte invece diventano più solide una volta superati i contrasti. In ogni caso, è fuori dal vostro controllo. Non è il momento di colpevolizzarvi, proseguite per la vostra strada: il futuro è pieno di nuove opportunità.

Gemelli

Avete preso troppe decisioni senza pensare troppo nell’ultimo periodo ed ora rischiate di pagar cara la vostra impulsività. Non è ancora detta l’ultima parola, prendetevi un attimo per valutare la situazione con calma e potrete ancora metterci una toppa. Ogni soluzione ha il suo prezzo, siate pronti a fare dei sacrifici.

Cancro

Il lavoro prosegue concitato come al solito, con qualche golosa opportunità in più alla vostra porta. La vostra attenzione, tuttavia, è tutta per gli affari di cuore. Molti incontri intriganti hanno attirato la vostra attenzione, ma siete stanchi di vagare a caso: volete qualcosa di più. Dentro di voi già sapete la risposta, aspettate solo il segnale giusto.

Leone

Vogliono lasciarsi i rimpianti alle spalle e ricominciare. Si è chiuso un capitolo fastidioso della vostra vita e volete passare oltre il prima possibile. È la mossa giusta, ma dovrete chiudere un paio di questioni in sospeso prima di poter proseguire con serenità. Controllate le vostre emozioni, per quanto negative: dovrete stringere i denti ancora per un po’.

Vergine

Non riuscite a trovare punti in comune con le persone a voi vicine di questi tempi, complice un’aura di nervosismo che vi rende litigiosi e polemici. Ci sono troppe fonti di stress nella vostra vita, tentate di allontanare quelle superflue per ritrovare un po’ di equilibrio. Occhi aperti sul lavoro, non lasciatevi sfuggire dettagli importanti.

Bilancia

Avrete l’opportunità di fare grandi passi avanti in ufficio e di mettere in luce le vostre qualità. Fidatevi del vostro istinto, delle vostre reazioni ed intuizioni del momento. Agire al momento giusto vi porterà grandi soddisfazioni. Più altalenante l’amore, mettete in chiaro i vostri bisogni o difficilmente sarete ascoltati.

Scorpione

Da un lato avrete l’occasione di riaccendere un fuoco di passione che credevate ormai spento, dall’altro questo inaspettato successo vi crea ansia e dubbi per il vostro futuro. Non sminuite il vostro valore, proseguite sicuri tendendo la mano verso i vostri desideri. La sincerità, tuttavia, viene prima di tutto: siate schietti sulle vostre intenzioni.

Sagittario

Le vostre ambizioni non sembrano più così assurde, avrete molte chance di fare grandi progressi nei vostri progetti. Sta a voi giocarvele al meglio: gli astri vi donano determinazione e grande energia, approfittatene. Anche in amore c’è tanta positività e serenità. Cogliete l’occasione per organizzare un momento intimo con il vostro partner.

Capricorno

Con una parola di troppo rischiate di creare fratture grosse sia in famiglia che in ufficio. Per il momento fate buon viso a cattivo gioco, aspettate un momento migliore per fare le vostre rimostranze. Il lavoro si preannuncia particolarmente impegnativo in queste settimane: fate un respiro profondo e dateci dentro, ne varrà la pena.

Acquario

Sia in amore che sul lavoro sentite la pressione di intrusi e ruffiani ambiziosi, sempre dietro l’angolo pronti ad innervosirvi. Non lasciatevi travolgere da dubbi e gelosia, rischiate di fare il passo più lungo della gamba. Pensate solo a voi e al vostro percorso, abbiate fiducia nelle vostre qualità.

Pesci

Qualche altalena di troppo in amore vi rende un po’ troppo nervosi, pronti allo scontro anche per minuzie. Il lavoro aiuta poco, i rallentamenti turbano il vostro umore: la situazione a lungo termine sarà positiva, ma nell’immediato vi ritroverete a brontolare un po’. Cercate di sbollire un po’ concedendovi qualche sfizio, qualche momento di relax.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)