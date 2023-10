La sezione provinciale AISM di Ravenna aderisce alla campagna di AISM nazionale “Una Mela per la Vita” per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla.

Nelle date del 4 (“Giornata del Regalo”), 7 e 8 ottobre, in provincia di Ravenna – come in tutta Italia – i volontari AISM allestiranno banchetti nelle principali piazze: con un’offerta minima di 10 euro si riceverà una confezione di mele (Granny Smith, Golden o Noared) da 1,8 Kg e si contribuirà a dare speranza alle tante persone affette dalla patologia, che dipendono dalla ricerca per avere risposte non solo terapeutiche efficaci e migliorare la propria qualità di vita.

I banchetti in provincia di Ravenna possono essere reperiti aprendo il link

https://aism.it/trova_la_piazza/

La Sclerosi Multipla è una patologia autoimmune che colpisce le cellule del sistema nervoso centrale. È una malattia cronica, dal decorso imprevedibile, della quale ad oggi non è ancora chiara la causa.

In Italia riguarda circa 137.000 persone, prevalentemente giovani donne, tra i 20 e i 40 anni: nella nostra provincia sono circa 1000 coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di Sclerosi Multipla che, grazie alle attività di AISM Ravenna, possono ricevere informazioni, supporto e momenti di conforto psico-fisico.