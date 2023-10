Si è disputata sabato sera la prima parte delle gare delle bandiere del Palio del Niballo, annullate a giugno a causa dell’alluvione che ha colpito la provincia di Ravenna. Nel fine settimana a cavallo fra settembre e ottobre si recupereranno quindi tutte le competizioni legati agli alfieri sbandieranti e ai musici. Nella prima giornata di sfide, come da tradizione, sono quindi andate in scena le gare della Piccola e Grande Squadra, la gara del Singolo e la competizione rivolta ai Musici.

Per il Singolo a vincere è stato il Rione Giallo, con Luca Ghinassi, sostenuto dal tamburino Lorenzo Ghiselli.

Sempre il Giallo ha trionfato nella Piccola Squadra, grazie alla prestazione portata in Piazza del Popolo da Simone Lionetti, Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Michele Pasi con Giovanni Frattini, Alessia Pascoli, Lorenzo Ghiselli, Filippo Sangiorgi, Letizia Fabbri, Pietro Da Fermo, Sara Giancristoforo, Enrico Pederzoli, Nicolò Tagliaferri, Noemi Taroni, Cristina Andronache, Luca Fabbri, Jessica Liverani, Giulia Querzola, Giorgia Resini, Matteo Rocchi, Ginevra Testa (musici), Maurizio Reali, Manuel Bulzaga, Andrea Pederzoli, Kevin Liverani, Federico Locatelli, Sebastiano Soglia (portabandiera).

La Grande Squadra invece ha visto vincere il Rione Nero: Enrico Emiliani, Luca Montanari, Manuel Galtieri, Antonio Costa, Giacomo Costa, Alberto Morini, Rodrigo Ceroni, Paolo Emiliani, Sante Savino, Luca Monducci, Francesco Lanzoni, Nico Giraldi, Federico Lama, Fernando Vergnana, Manuel con Mattia Ricci, Davide Drei, Martina Bonomo, Ginevra Cipriani, Tania Rossi, Nicolò Tinelli, Camilla Tinelli, Matilde Bandini, Lucrezia Bettoli, Chiara Donati, Giulia Marini, Michela Lotti, Michela Venieri, Marta Cornacchia, Monica Arduini, Francesco Amadei, Pasquale Siciliano, Noemi Mancuso, Antonio Baldissera, Monica Arduini

I migliori Musici della serata di sabato invece sono stati giudicati tamburini e chiarine del Borgo Durbecco:Luca Meneghini, Marco Liverani, Matteo Bossa, Mattia Comani, Gabriele Gulmanelli, Andrea Foschini, Simone Gulmanelli, Caterina Pirazzini, Riccardo Silimbani, Luca Alboni (tamburi), Chiara Redavid, Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Enea Zoli, Federica Lelli, Veronica Mazzoni, Rita Fabbri, Samuele Neri, Elena Cicognani, Michela Zama (chiarine)

Domenica spazio alla competizione più importante, la Coppia, insieme a Singolo e Coppia Under 21. Le gare inizieranno a partire dalle 20.

Nel pomeriggio invece saranno di scena in Piazza del Popolo, a partire dalle 15.30, i giovani.

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà al PalaCattani.