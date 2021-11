Altro incidente questa mattina alle 6.30. Una Fiat Punto con a bordo 5 ragazze è uscita di strada poco prima dello svincolo per Fornace Zarattini direzione Ravenna per cause in via di accertamento da parte della Polstrada di Forlì intervenuta sul luogo dell’incidente.

Sul posto insieme le ambulanze del 118 e la medicalizzata da Lugo, fortunatamente a parte una ragazza che è stata portata a Cesena al Bufalini con codice di media gravità, non ci sono state gravi conseguenze per le altre occupanti del veicolo, tutti codici di bassa gravita, sul posto anche i Vigili del fuoco di Lugo per mettere in sicurezza l’auto con impianto a metano.