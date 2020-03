Vie meno affollate: i commercianti diffondono positività, le famiglie passeggiano con i propri cari

Il momento di accentuate limitazioni nei locali, dai bar ai negozi, diventa occasione per genitori e nonni di stare più vicini a figli o nipoti, anche con una passeggiata per le vie cittadine. Si prediligono gli spazi aperti, ma non manca la volontà di svagarsi con un po’ di shopping entrando negli ambienti chiusi dove viene contenuta l’eventualità di un affollamento. Chi si incontra per strada cerca di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. E in questo clima, almeno in via Diaz a Ravenna, sulle vetrine appare un messaggio positivo per contrastare pensieri negativi e cercare di alleviare un po’ di paure legate al virus. Nel centro della città alcuni esercenti non perdono occasione per intervenire con nuovi allestimenti e lavori in un periodo in cui le persone sono invitate a effettuare pochi spostamenti.