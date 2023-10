Grave incidente nella serata di sabato alla stazione di Castel Bolognese dove un uomo e una donna, entrambi di origini brasiliane, sono state investite da un treno merci che procedeva in direzione di Faenza. Non è ancora chiaro cosa sia effettivamente successo. Saranno le indagini della Polizia Ferroviaria a dover far maggior luce sull’episodio. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30. Dopo l’investimento, insieme alle forze dell’ordine sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con ambulanze, automediche e l’elisoccorso decollato da Bologna. La coppia è rimasta sempre cosciente, ma ha riportato conseguenze giudicate molto gravi dagli operatori sanitari. Le condizioni più critiche a carico della donna, trasportata con l’elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna.