E’ scomparso pochi giorni fa a Ravenna Alfredo Lando, fotografo stimato in ambito internazionale, celebre anche per alcune amicizie e collaborazioni famose – Tiziano Terzani, Zucchero – e personaggio decisamente sui generis, schivo e riservato, rimasto fino all’ultimo fedele a uno stile di vita libero, accompagnato dai suoi fedeli animali.

Andrea P. Petralia, organizzatore di mostre d’arte, ravennate d’adozione da ormai molti anni, è stato probabilmente uno dei suoi ultimi “committenti”: Lando aveva esposto alcuni anni fa allo spazio “Arte e Vacanze” interno all’hotel delle Terme di Punta Marina, un luogo che per diversi anni – fino alla scorsa primavera – è stato gestito proprio da Petralia, che vi ha portato artisti da tutta Italia, e spesso di fama internazionale.

Fra questi, appunto, Alfredo Lando. Che Petralia ricorda come “un amicone con tutti, ma con un carattere da lupo solitario: scoprirlo nella sua tana era un gusto fine che riservava all’osservatore attento un’emozione non da poco. Grazie alla sua immensa sensibilità interiore riusciva a commuovere, e nella sua indipendenza ha sempre affermato il concetto estetico della semplicità crociana dell’arte per l’arte. Ti sia lieve la terra, Alfredo”.