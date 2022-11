Sabato 26 novembre 2022 alle ore 18.00 presso il Moog Slow Bar in Vicolo Padenna 5 a Ravenna, Flavio Cassani e Ivan Simonini presentano il fotolibro Il Partito Comunista della provincia di Ravenna, che raccoglie in 400 pagine e 850 fotografie la storia per immagini di questo partito dal 1921 al 2021.

Saranno proiettate una cinquantina di fotografie tratte dal volume. Coordina l’incontro Ivano Mazzani.

Nel Centenario della nascita del Partito Comunista Italiano (1921-2021), questo fotolibro sui comunisti della provincia di Ravenna propone immagini e documenti raccolti, tra archivi pubblici e privati, da trenta fonti diverse.

Non sempre le immagini sono di buona qualità tecnica ma, se le abbiamo messe, è perché ci sono parse significative come documenti.

A meno che non facciano parte di un unicum tematico, le immagini sono inserite con un criterio generale cronologico, anche se spesso – dentro la sequenza cronologica – la didascalia, per completare l’informazione, fa riferimento a più anni e non ad uno solo.

In ogni didascalia, la data di riferimento è in grassetto in modo da fungere anche da titoletto interno identificativo di ognuno dei sette capitoli elencati in seconda bandella nell’indice: Verso le origini 1882-1921; Le origini 1921-1925; La clandestinità 1925-1943; La Resistenza 1943-1945; Il dopoguerra 1945-1969; Le giunte di sinistra 1969-1991; Dopo lo scioglimento 1991-2021.

Non tutte le immagini o tutti i documenti pubblicati nel libro sono corredati da data, luogo e descrizione puntuale dell’iniziativa rappresentata.

Quando non è stata possibile la precisione, ci siamo tenuti sul generico: ad esempio “Anni ’70” oppure con la sola individuazione del personaggio o del luogo dell’evento.

Si vedrà fin dall’inizio che le vicende dei comunisti ravennati si snodano non solo nel ravennate ma in tutta Italia e all’estero. E si vedranno tantissimi volti di militanti. Si vedrà anche come tutti i massimi dirigenti nazionali del Partito siano venuti qui anche più volte, a partire da Enrico Berlinguer, il quale, presente in zona negli anni ’50, negli anni ’60, negli anni ’70, negli anni ’80, a Ravenna ha dato molto e qualcosa ha anche preso, e soprattutto si è imposto come una figura di dirigente comunista capace di entrare nel cuore non dei comunisti soltanto.

Il lettore di antica fede, come il semplice curioso, potrà lasciarsi andare sfogliando il libro e naufragare dolcemente nel grande fascinoso mare del Partito Comunista ravennate.