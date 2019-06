A proposito della distribuzione in corso, ad opera del Comune di Ravenna, del giornale “Ravenna Informa”, entro il quale l’amministrazione comunale stessa ha riservato ai gruppi che compongono il consiglio comunale una pagina ai gruppi di maggioranza e una pagina ai gruppi di opposizione, i sette gruppi di opposizione hanno deciso di rinunciare ai propri rispettivi spazi e all’esposizione dei propri simboli e denominazioni, esponendo invece, con un messaggio unitario a tutta pagina, le ragioni per cui “sono totalmente contrari allo sperpero di denaro dei ravennati per la redazione e la pubblicazione di questa testata”.