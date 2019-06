Intelligenza artificiale e innovazione applicata alla piccola e media impresa e agli artigiani. CNA di Ravenna ha organizzato un incontro con imprenditori, esperti del settore e Università di Bologna per focalizzare l’attenzione su come sta cambiando l’impresa. Industria 4.0 e innovazione non sono termini associabili unicamente alla grande industria. E in questo senso va anche l’approvazione della nuova legge regionale su big data, Intelligenza artificiale, Meteorologia e Cambiamento climatico