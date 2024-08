L’Italia si è praticamente fermata sulla sicurezza stradale. Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, meglio conosciuta come il portale della sicurezza stradale chiede al governo una riforma del codice della strada e un aumento dei controlli. Aumentano gli incidenti e i feriti. Per fortuna si registra un calo dei decessi, seppur minimo, ma comunque sempre superiore ai 3000 all’anno su tutto il territorio nazionale. Il piano dell’Unione Europea invece chiede un calo del 50% delle vittime della strada nel decennio 2021-2030.

Aumentano gli utenti deboli deceduti sulle strade. +3,6% i pedoni, +13% i ciclisti nel primo semestre del 2024. Due pedoni deceduti in provincia di Ravenna, a Cotignola e a Faenza. Tre i ciclisti, uno a Ravenna e due a Faenza.

Ma la categoria più a rischio sono i motociclisti, per i quali i lenzuoli bianchi sono aumentati del 47,4%.