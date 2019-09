Incidente alla rotonda: dal rimorchio di un camion cade un grande carrello elevatore

Problemi alla viabilità nella mattinata di venerdì in entrata e in uscita a Faenza. Oltre ai vari cantieri e alle modifiche in centro dovute al campionato nazionale degli sbandieratori, a complicare ulteriormente la circolazione è stato un incidente stradale lungo via Granarolo, alla rotonda nei pressi dello stabilimento Iemca del Gruppo Bucci. Qui un’auto e un camion si sono scontrati per dinamiche e responsabilità al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina. Illesi i due conducenti, ma l’urto ha prodotto la caduta del carico che il mezzo pesante trasportava sul proprio rimorchio: un elevatore di grandi dimensioni che è precipitato sull’asfalto, in mezzo alla rotonda, bloccando la strada.