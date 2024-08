Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, fa il punto sulle vertenze aziendali: “Fondamentale il lavoro dell’assessore Colla sulla vicenda Magneti Marelli. Continuiamo a monitorare le altre crisi aziendali. Quella dell’Emilia-Romagna è una delle manifatture più avanzate al mondo, perno centrale del nostro sistema produttivo”.

Al Ministero si è tenuta la firma dell’accordo relativo alla cessione del ramo d’azienda dello stabilimento di Crevalcore e la sottoscrizione del progetto industriale e sociale con Tecnomeccanica.

“Sulla scorta del Patto per il lavoro e per il clima, siamo al lavoro per costruire una regione europea, progettando una nuova crescita capace di coniugare le ragioni dello sviluppo con quelle dell’ambiente, assegnando un ruolo fondamentale e imprescindibile ai lavoratori e alle lavoratrici, alle loro rappresentanze sindacali e alle imprese, continuiamo a monitorare le vertenze aperte.

Relativamente alla vicenda Industria Italiana Autobus – spiega Michele de Pascale – chiediamo che sia data continuità industriale e certezza ai lavoratori, guardando con grande attenzione al mese di settembre, quando è già stato convocato il tavolo istituzionale che dovrà chiarire cosa sta succedendo”.

De Pascale sottolinea che rimarrà alta l’attenzione su altre crisi aziendali in regione: su La Perla, sulla Mozarc Medical di Mirandola e sull’MM Packaging di Cervia, l’ex Farmografica: “Confidiamo in un supporto del Governo finalizzato a trovare una soluzione non estemporanea, sostenendo attivamente chi è interessato a risolverla”.

“La tutela del tessuto produttivo nostro e del Paese, l’investimento per una rinnovata cultura imprenditoriale, la salvaguardia dell’occupazione e la creazione di nuove opportunità lavorative sono un tratto distintivo della storia dell’Emilia-Romagna e del programma di governo che siamo impegnati a costruire” conclude il candidato alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.