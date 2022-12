Liquidazione Terre Naldi, opposizioni all’attacco: “Strategia per far sopravvivere Faventia Sales alla legge Madia”

Opposizioni unite contro il procedimento di liquidazione di Terre Naldi, la società che gestisce il centro vitivinicolo di Tebano. Martedì in consiglio comunale si discuterà del futuro della società, interamente partecipata dal Comune di Faenza. Terre Naldi non presenta i criteri per sopravvivere alla legge Madia che chiede una razionalizzazione delle partecipate dei Comuni e dovrà quindi essere liquidata. Il procedimento arriva con tre anni di ritardo, doveva essere avviato nel 2019. Secondo Fratelli d’Italia, Lega, Area Liberale e Forza Italia si tratta di una strategia per far sopravvivere Faventia Sales, un’altra partecipata sulla quale si sarebbe già dovuta abbattere la scure della legge Madia. Ma è tutta la gestione di Terre Naldi a finire sotto la lente delle minoranze: spese fuori controllo fino al 2008, accusano le opposizioni, con gli ultimi 10 anni trascorsi a tentare di sanare una perdita iniziale da 792 mila euro