Anche quest’anno il Lions Club Ravenna Bisanzio, con il suo presidente Pietro Gueltrini e il Lions Bruno De Modena, ha devoluto parte del ricavato della lotteria di beneficenza, della Festa degli Antichi Mestieri, al nostro centro antiviolenza a dimostrazione della sensibilità in tema di violenza contro le donne.

“Voglio esprimere la mia gratitudine al Lions – dichiara la Presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara – sottolineando la sensibilità e la vicinanza che ancora una volta dimostra alle finalità della nostra Associazione. La somma donata – prosegue Bagnara -, consegnata durante la 33^ Charter del Club, durante la conviviale tenutasi la scorsa domenica presso il Ristorante Saretina 152 di Cervia, alla presenza delle massime cariche laionistiche locali e nazionali, sarà usata per allietare il Natale delle donne e dei bambini (in totale 33 persone di cui 12 donne e 11 minori), ospiti nelle cinque case rifugio gestite dall’associazione, con l’acquisto di doni e di tipici alimenti natalizi. Un semplice gesto che assume un’importanza rilevante per i nostri piccoli ospiti e le loro madri, che stanno vivendo un Natale diverso, forzatamente lontano dalle loro case e dagli affetti più cari, consentendoci di ricreare in minima parte, un clima di tradizione e serenità”.