I nuotatori Esordienti A e B hanno gareggiato domenica 28 gennaio alla piscina comunale di Pinarella di Cervia per la prima parte del secondo turno del Torneo Invernale; la seconda era in programma domenica 4 febbraio alla piscina comunale di Forlì. In generale sono da registrare buoni risultati per gli Esordienti A. Linda Martelli ha vinto nei 100 metri farfalla, si è piazzata seconda nei 100 rana e terza nei 100 misti. Successo anche per la staffetta femminile 4 per 50 stile libero composta da Martelli, Zama, Tamburini e Bandini. In campo maschile brilla la vittoria di Alberto Fabbri nei 100 farfalla, nonostante fosse reduce da un infortunio alla caviglia. Confortanti sono stati i miglioramenti degli Esordienti B che, pur non ottenendo podi, confermano costanti progressi. In attesa della terza prova del Torneo Invernale, gli Esordienti B si misureranno nuovamente, domenica 18 febbraio a Faenza, nella seconda prova del Campionato Regionale Libertas.

Il prossimo appuntamento dei nuotatori agonisti è invece fissato per sabato prossimo 10 febbraio a Bologna con i Campionati regionali di Categoria di Fondo indoor: sulla distanza dei 3 chilometri per la categoria Ragazzi e di 5 chilometri per Juniores, Cadetti e Seniores.

Per le nuotatrici e i nuotatori Master faentini è tempo di Campionati regionali Emilia-Romagna in programma domenica 11 e domenica 18 febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione in vasca da 25 metri a 10 corsie.

I Master della pallanuoto hanno affrontato in casa nella serata di giovedì 1 febbraio il 2000 Service Sterlino Bologna nella sesta giornata del girone A del Campionato regionale Uisp: dopo avere rincorso gli avversari per tutta la partita, all’ultimo quarto è arrivata la sconfitta per 10 a 16. I ragazzi di coach Spoglianti ospiteranno la Centese nella serata di giovedì 8 febbraio nell’ambito della 7^ ed ultima giornata del girone di andata.

Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16 tornerà in acqua per la 2^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin domenica 11 febbraio alle 11 a Bologna per affrontare i locali dello Sterlino.

La squadra Esordienti Under 12 sarà invece impegnata in casa domenica 11 febbraio alle 10 quando arriverà la Rari Nantes Bologna per l’incontro valido per la quarta giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B.

Dopo un turno di riposo, in corrispondenza della 5^ giornata del Campionato regionale Uisp programmata per il 3 febbraio, la squadra Under 13 del Nuoto Sub Faenza riceverà domenica 18 febbraio alle 10 il Dream Sport Occhiobello per la 6^ giornata di andata.