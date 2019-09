È in corso in questi giorni a Santa Maria dell’Angelo la mostra Life Vest Under Your Seat, l’esposizione di Fabio Ricciardello ideata al termine del percorso di residenza a Faenza, avvenuto la scorsa primavera, grazie al FACC, Faenza Art Ceramic Center. Promossa dal Museo Diocesano di Faenza,la mostra è ospitata nell’antica cappella della chiesa, scelta dall’artista per una relazione tra le sue opere e lo spazio.