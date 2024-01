Sabato 27 gennaio alle 17:30 presso la libreria Liberamente, a Ravenna, Stefano Bon presenterà il suo ultimo romanzo “Ascolta oltre l’oceano” (Clown Bianco edizioni) accompagnato da Iacopo Gardelli.

Il libro

Primi anni Novanta. Giovanni è un giovane uomo con un futuro brillante davanti a sé. La sua carriera sta per decollare e la sua vita sentimentale è a una svolta, deve solo essere certo di scegliere la donna che ama davvero. È così che decide di trascorrere una settimana lontano da tutto e tutti, su un isolotto in mezzo all’oceano dove non c’è nemmeno la corrente elettrica, in compagnia di libri e musica. Nulla può far presagire ciò che sta accadendo sulla terraferma: un ragazzo che lavorava per la stessa azienda di Giovanni, dopo essere stato licenziato entra armato in ufficio e compie una strage. Per Giovanni lo shock è tale da condizionare tutto il resto della sua vita. Lui, un sopravvissuto, attraverserà gli anni cercando di fuggire dal passato, mentre il suo lato oscuro emergerà e lo porterà a compiere atti che non avrebbe mai immaginato. Ma sarà anche in grado di perdonare e di perdonarsi, perché una possibilità di riscatto c’è ed è nel potere che hanno le storie di farci comprendere meglio noi stessi e gli altri. “Ascolta oltre l’oceano” è un romanzo di formazione adulto, in cui durezza e fragilità si alternano per restituire al lettore l’arco di una vita come tante.

Stefano Bon è nato a Ravenna nel 1963. Dal 1981 al 1994 è stato cantante e autore di testi nella rock- band Streamers. In seguito, si è occupato di musica come produttore e scrivendo sia per quotidiani sia per riviste specializzate e fanzine. Ha scritto anche di cinema e teatro.

È stato allievo di corsi di sceneggiatura tenuti da Vincenzo Cerami e Franco Bernini.

Nel 2001 è stato fra i vincitori del Premio Dora-RAI per fiction ambientate nel mondo del volontariato

Ha scritto e messo in scena testi teatrali premiati in vari concorsi.

È curatore della rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato e di Scrittura Festival. Nel 2007 ha pubblicato il romanzo Il giorno in cui sono stata uccisa è stato il più bello della mia vita (Traccediverse Edizioni). Nel 2017 ha pubblicato il romanzo La ragazza che andò all’inferno (Castelvecchi). Nel 2021, con Clown Bianco, è uscito Così come sei.