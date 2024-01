I giallorossi escono indenni dalla scomoda trasferta al Carlo Chiesa di Sant’Angelo, conquistando un punto in rimonta ed allungando sulla Victor San Marino.

Nessun cambio per Gadda che conferma gli undici che hanno iniziato la gara contro il Prato.

Il manto erboso di Sant’Angelo non è un tappeto, per usare un eufemismo, e questo con la complicità dell’agonismo messo in campo da entrambe le squadre non regala una prima frazione spettacolare al pubblico del Chiesa. Ravenna che fa fatica a sfondare e Sant’Angelo galvanizzato dal cambio di allenatore che raddoppia su ogni pallone. Ne esce una gara nervosa con tanti contrasti ed una sola occasione per parte. La prima sui piedi di Mariani che cerca di sorprendere Cordaro con un diagonale da posizione quasi impossibile, la seconda invece è di stampo giallorosso con Diallo. Il centravanti è bravissimo a controllare un pallone tra Uggè e Confalonieri ed a girarsi in area, la conclusione però incredibilmente è fuori.

Nella ripresa il ritmo del Sant’Angelo cala ed il Ravenna prende in mano le redini del gioco costringendo i padroni di casa sulla difensiva.

Il forcing giallorosso però fa fatica a scardinare l’arcigna difesa rossonera e spesso si ricorre ai piazzati per provare a creare occasioni. Al 13’ dopo una mischia in area è Agnelli a provarci dal limite ma senza fortuna. Poco dopo è la volta di Marino anche lui ribattuto in corner. Quando i tempi sembravano ormai maturi per il vantaggio giallorosso, la doccia fredda. Sugli sviluppi di una punizione laterale Mecca scatta sul filo del fuorigioco ed arriva ad anticipare Cordaro con un pallonetto che regala il vantaggio al Sant’Angelo e fa terminare a 780 i minuti di imbattibilità del numero 1 giallorosso, nuovo record della storia giallorossa.

La risposta di Gadda è con l’inserimento di Sabbatani e Pavesi, ed è proprio il 23 giallorosso a risultare decisivo. Al 80’ dopo un recupero al limite dell’area da parte di Rrapaj, Diallo allarga per Marino il cui cross sbatte sul palo ma arriva Pavesi a ribadire in rete. Nonostante la spinta finale giallorossa ed all’inserimento sempre positivo di Varriale, il risultato non cambia nei minuti finali e le due squadre si dividono la posta in palio.

IL TABELLINO

SANT’ANGELO – RAVENNA FC 1-1

Marcatori: 70’ Mecca, 80’ Pavesi

SANT’ANGELO: Nucci, Ortolan, Confalonieri, Uggè, Bernini (46’ Ndianefo), Deangelis, Gomez (62’ Mecca), Grandinetti, Mariani (68’ Calì), Lanzi (68’ Montalbno), Gobbi (81’ Iaquinta). A disposizione: Maccheroni, Malanga, Diop, Bovolon, Iaquinta,. Allenatore: Vincenzo Scarpa.

RAVENNA FC: Cordaro, Spezzano (71’ Mancini), Marino, Tirelli (86’ Varriale), Campagna (64’ Sare), Rrapaj, Magnanini, Diallo (68’ Sabbatani), Esposito, Agnelli (74’ Pavesi), Alluci. A disposizione: Rossi, Gobbo, Boccardi, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Gomez, Rrapaj, Confalonieri, Marino, Campagna, Mariani, Alluci

Recupero: 1’ e 6’