Dopo un match intenso il Faenza ha la meglio sulla Fratta e la scavalca in classifica (dove è agganciata dal Forlimpoli al terzo posto), tornando a occupare la seconda piazza a un punto dalla Sampierana pure vincente.

E’ stata una bella partita che i biancoazzurri (con la terza maglia amaranto per l’occasione) si sono aggiudicati tirando fuori cuore e concretezza smarrite all’inizio del nuovo anno.

La Fratta inizia subito con decisione, dimostrando di meritare la vetta della classifica conquistata nelle ultime gare. Al secondo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva a Candoli che da centro area lascia partire un tiro angolato, ma il portiere Ruffilli è attento e blocca a terra in presa. Poi è Rossini a concludere sopra la traversa, quindi capitan Gallo su cross dell’ex Errani.

Il Faenza comincia a prendere le misure alla Fratta e a proporsi in avanti. Il primo affondo è di Gimelli, il cui tiro cross è preda di Lombardi. Poi Gjordumi si fa luce e affonda, ma il suo destro termina a lato. Il gol arriva alla mezz’ora: Tuzio recupera il pallone con una azione pulita e precisa e mette al centro area dove Lucarelli ben piazzato controlla e deposita in rete di destro con un efficace rasoterra 1-0

Quasi allo scadere del tempo su corner non è perfetta l’uscita di pugno di Lombardi: devia il pallone che però carambola sulla testa di Gabrielli e di poco sopra la traversa.

Nella ripresa cresce l’agonismo e si registrano minori giocate di qualità data la tensione per la posta in palio.

Rossini e poi Siboni entrano in modo deciso su De Marco e Tuzio che è costretto a uscire in barella. In uno scontro di gioco esce malconcio anche Gjordumi che però rientra in campo con una vistosa fasciatura e dà avvio all’azione del raddoppio quando rimette il pallone verso l’area e pesca Pezzi abile a fermare la sfera e fulminare in diagonale a rete senza dare scampo al portiere Lombardi. 2-0

La Fratta ha una opportunità con l’ex Errani che su calcio di punizione dal limite conclude alto.

Il match, già iniziato in ritardo di oltre mezz’ora sull’orario per la sostituzione all’ultimo dell’arbitro designato rimasto bloccato, termina con una decina di minuti di recupero per la prolungata sosta dovuta agli incidenti di gioco. Il Faenza tiene bene il campo e incamera una preziosa vittoria. Mercoledì 24 gennaio (ore 20.30), sarà a Migliarino per la Coppa Emilia-Romagna con la Portuense Etrusca, poi domenica 28 a Mercato Saraceno per affrontare la Due Emme 1992.

TABELLINO

Faenza-Fratta 2-0

Faenza: Ruffilli, Demarco, Gimelli (45’ st S. Albonetti), Gabrielli, Prati, M. Albonetti, Tuzio (28’ st Costa), Bertoni (24’ st Marocchi), Lucarelli, Pezzi (39’ st Karaj), Gjordumi. In panchina: Fabbri, Manaresi, Benini, Emiliani, Bagnolini. All. Vezzoli

Fratta Terme: Lombardi, Zoli (19’ st Vucaj), Rossini (19’ st Monteleone), Nannetti, Cappello, Errani (40’ st Garattoni), Siboni, Branchetti (28’ st Petrini), Ravaioli (40’ st Miraglia), Gallo, Candoli. In panchina: Piraccini, Turci, Cenerini, Mingarini. All. Malandri

Arbitro: Sapio di Cesena – assistenti: Bellavia di Faenza e D’Onofrio di Rimini

Reti: 30’ pt Lucarelli; 38’ st Pezzi

Espulso: Benini dalla panchina per proteste. Ammoniti: Gimelli, M. Albonetti, Bertoni; Rossini, Gallo Recuperi: 3’ -10’ – Angoli: 5-5