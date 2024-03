Un cortometraggio per parlare di abuso di alcol e sicurezza stradale

“Un sorso di vita 2.0” è il nuovo cortometraggio di Daniel Mercatali. 39 anni, nato a Faenza, origini ravennati, per Mercatali si tratta dell’ottavo cortometraggio dalla prima produzione uscita nel 2011. In questi anni Mercatali ha vinto diversi premi, fra cui il Caselle Film Festival e il Social Machinery Film Festival, entrambi nel 2018. Il nuovo lavoro, patrocinato dal Comune di Galeata, dove in parte si sono svolte le riprese, è dedicato al tema della sicurezza stradale e all’abuso di alcol ed è collegato ad un precedente corto, “Un sorso di vita”, girato nel 2017. Protagonisti sono Valentina Bivona, Justin Galassi e Francesco Faggi, compositore anche della colonna sonora. Partecipazione straordinaria di Gianluca Iacono, doppiatore dalla lunga esperienza per cinema e tv.