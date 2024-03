Si apre la stagione turistica per il paese delle erbe e dei frutti dimenticati.

Domenica 24 marzo a Casola Valsenio si festeggia il tartufo primaverile. Il programma della prima manifestazione dedicata all’enogastronomia del territorio prevede alle 9.00 la partenza per il trekking del tartufo.

Dalle 10.00 in centro storico ci sarà fino a sera la possibilità di acquistare i prodotti della terra nella mostra-mercato del tartufo.

Sempre in tema di gusto, dalle 11,30 verrà, aperto lo stand gastronomico con piatti a base di tartufo, a cura della Pro Loco.

Nel parco, alle ore 14.30 si potrà ammirare la dimostrazione di ricerca con cani da tartufo.

Nel pomeriggio spazio agli intrattenimenti e laboratori per grandi e piccini.

Anche i ristoranti casolani aderenti all’iniziativa vi aspettano con piatti a base di tartufo, per l’elenco completo consultare il sito della Pro Loco.

Per informazioni e prenotazioni alle escursioni: Pro loco di Casola Valsenio, via Roma 48/A, 0546 73033 (martedì, venerdì, sabato 10.30 – 12.30) oppure proloco.casolavalsenio@gmail.com

PROGRAMMA DETTAGLIATO

TREKKING DI PRIMAVERA

ORE 9.00 – Ritrovo presso il parcheggio del cimitero di Casola Valsenio

Ore 9.30 partenza (con proprio mezzo) accompagnati dalla guida fino al parcheggio del Ristorante Relais Mevigo (via del Monte n.35) e da qui si partirà alla volta del percorso.

“Tra arenarie, marne e gessi”, alla scoperta di un territorio bello e fragile. Accompagnati dalla guida speleologica del Parco Regionale della Vena dei Gessi Andrea Benassi

Difficoltà: facile (livello F) – Dislivello: 400 mt – Lunghezza: 6 km – Durata: 3 ore circa

Si consiglia abbigliamento adeguato (scarponcini da trekking e acqua)

Trekking gratuito – Prenotazione consigliata a PRO LOCO

• Ore 10.00 – Centro storico

Apertura mostra-mercato del tartufo

• Ore 11.30 – VIALE DOMENICO/NERI LARGO NEMBRINI

Apertura stand gastronomico con piatti a base di tartufo, a cura della Pro Loco (Con possibilità di asporto)

• Dalle 14.30 – PARCO G. CAVINA

Dimostrazione di ricerca tartufo con cani e gara a tempo tra i tartufai Casolani

• Dalle 15.00 alle 16.00 – PIAZZA SASDELLI

I gufetti di primavera, laboratorio gratuito del legno per bambini

• Dalle ore 16.00 – PIAZZA SASDELLI

Musica e balli popolari con “Fragole e tempesta”

• Ore 18.00 – SALA SPADOLINI, VECCHI MAGAZZINI VIA FONDAZZA N.31

Alla ricerca del Soffio del Drago – Nuove grotte vaporose e sulfuree tra Grecia e Albania.

La guida speleologica Andrea Benassi racconta attraverso filmati, fotografie e testimonianze le spedizioni speleologiche realizzate tra Grecia e Albania tra cui il complesso della Lengarices, uno dei sistemi ipogenici sulfurei attivi più grandi attualmente noti al mondo.