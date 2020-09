Mercoledì 16 settembre alle 17 appuntamento per tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 12 anni nell’ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, per ascoltare la storia del Giardiniere dei sogni e per imparare le tecniche di scrittura medievale con inchiostro e pennini.

L’iniziativa è gratuita e promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna in collaborazione con l’associazione Fatabutega.

La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a bgentile@comune.ra.it

Durante il laboratorio saranno attivate tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa anti-Covid: distanziamento, uso della mascherina, igienizzazione delle mani e attrezzature, accessi limitati.