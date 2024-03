“In qualità di Essere Umano (appartenente al regno Animale), citadina e Madre di tre figli ritengo doveroso segnalare l’assoluta incoerenza tra mezzi e fini relativamente all’evento dal titolo “Operazione occhio verde 2024” che propone ai bambini della scuola primaria ed alle loro famiglie attività di birdwatching e passeggiate nella natura – Pineta di San Vitale e Pialassa Baiona – osservando gli animali del nostro territorio accompagnati in visita guidata da volontari delle Associazioni sponsorizzanti tra cui FIDC (Federazione Italiana della Caccia

di Ravenna), l’associazione Ekoclub (N.B. quest’ultima nel suo manifesto di propaganda si autodefinisce

differente dalle altre associazioni ambientaliste in quanto basata sul principio della centralità dell’uomo

rispetto all’ambiente e tutto ciò che ne consegue…).

E così anche per quest’anno, dopo aver già rinunciato per la stessa motivazione alla manifestazione “Bimbi in Bici” 2023, declinerò l’invito, cercando di spiegare ai miei figli che non può definirsi Paladino del Territorio o tantomeno Sentinella Ambientale colui che affianca l’attività venatoria anche se “solo” per pochi mesi l’anno.

Mi sbilancio senza remore: lo chiamano sport, passione…

Ma passione per cosa? Per uccidere essere inermi che già faticano a trovare ambienti che li possano ospitare

ed il sostentamento necessario, e che chiedono “solo” di vivere?

Mi rivolgo al Comune di Ravenna, tra i promotori dell’iniziativa: con quale coraggio si può pensare e sperare

che questo evento possa essere un contributo per la costruzione di una coscienza ambientale rispettosa

dell’ambiente, degli animali e degli uomini che lo abitano, come invece auspicato dall’articolo di stampa del

10 marzo scorso che pubblicizza l’evento(da Corriere di Romagna del 10 marzo 2024, articolo “Escursioni

con i bimbi per fare birdwatching nelle pinete ravennati”).

Vuole forse essere un modo innovativo per far conoscere ai bambini il mondo della caccia?

Mettiamoci una mano sulla coscienza e ragioniamo con il Cuore: “La compassione e l’empatia per il più piccolo

degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono” (C.Darwin)

Ravenna 28 marzo 2024

“Lettera firmata”