Si comunica che le domande per ottenere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi saranno considerate validamente proposte ove perverranno, sul sito dell’INPS, entro e non oltre il 2 aprile del corrente anno, cadendo in giorno festivo il termine del 31 marzo, originariamente previsto come termine per la trasmissione delle domande.

Per approfondimenti sul nuovo bonus si rinvia al messaggio Inps n. 614 del 9/2/2024.