I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, nei giorni scorsi, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della Provincia, finalizzato al contrasto dei reati in genere ed in particolare quelli che incidono in maniera negativa sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

L’attività ha permesso di:

• identificare circa 300 persone e controllare più di 200 veicoli;

• denunciare in stato di libertà 5 persone;

• arrestare uno straniero su ordine di esecuzione per la carcerazione;

• sequestrare dosi di sostanza stupefacente, già pronte per essere cedute;

In Particolare i carabinieri di Godo hanno arrestato uno straniero sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, in quanto resosi responsabile per lesioni personali e violazione di domicilio;

I carabinieri della stazione di Cervia-Milano Marittima hanno invece denunciato due stranieri, un uomo e una donna, per furto aggravato in abitazione.