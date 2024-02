I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, nei giorni scorsi, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della Provincia, finalizzato al contrasto dei reati in genere ed in particolare quelli che incidono in maniera negativa sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

L’attività ha permesso di:

• identificare circa 300 persone e controllare più di 200 veicoli;

• denunciare in stato di libertà 5 persone;

• arrestare uno straniero su ordine di esecuzione per la carcerazione;

• sequestrare dosi di sostanza stupefacente, già pronte per essere cedute;

In Particolare i carabinieri di Faenza hanno denunciato tre soggetti, di cui due stranieri responsabili di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due erano saliti senza biglietto su un treno regionale della tratta Bologna-Rimini; alla richiesta della capotreno di mostrare il titolo di viaggio hanno reagito in malo modo. A causa dell’episodio il convoglio si è dovuto fermare alla stazione di Faenza, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione del Borgo. I due soggetti sono stati identificati e fatti scendere dal treno, che ha riportatodi conseguenza un ritardo di circa venti minuti a discapito degli altri utenti.

Un uomo invece è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e ketamina ed è stato fermato.