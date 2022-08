“La giunta conferma le intenzioni espresse dal suo presidente in campagna elettorale?”. A chiederlo è la Lega con un’interrogazione che rimanda a specifiche dichiarazioni rilasciate in campagna elettorale per la gratuità dei parcheggi negli ospedali di tutta la regione.

Il Carroccio, facendo poi riferimento a un’analoga risoluzione depositata nello scorso mese di marzo e bocciata dalla maggioranza in quanto “erano già stati avviati diversi percorsi volti all’istituzione di diversi tavoli locali per affrontare questa problematica e quindi si auspicava semplicemente un approfondimento in commissione”, chiede anche “se si sono conclusi i lavori dei tavoli locali e, nel caso, con quali decisioni”.