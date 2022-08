Si chiude domani il ciclo di incontri letterari organizzati dall’associazione culturale Viva Ravenna, costola della lista civica, un ciclo interessante che ha coniugato nei primi tre appuntamenti una buona cornice di pubblico con un ottimo livello di proposta letteraria.

Domani sera, sempre nell’ottica di offrire alla città visioni diverse e avulse dalla vita e dalla posizione politica, il quarto ed ultimo appuntamento del ciclo “Viva Ravenna Letteraria” è con l’artista Renata Venturini, già nota per la sua produzione pittorica e la sua passione per l’astrologia che proporrà il suo libro “La Vita di Galla Placidia”, un piccolo prezioso sguardo sulla città di Ravenna e la sua arte.

Prosegue dunque questo primo passo verso un progetto che vuole essere impegnativo ed importante per la città che amiamo e in cui viviamo e per i suoi cittadini e proprio dato il successo di questo ciclo presto arriveranno nuovi appuntamenti.

Appuntamento domani alle 21 presso il bar Timone di Marina di Ravenna in via Molo Dalmazia, 63.

L’ingresso alle presentazioni è ovviamente gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare.