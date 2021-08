Sere d’estate, semplicemente 2021, il cartellone delle iniziative del Comune di Castel Bolognese, prosegue fino al primo settembre, sempre alle ore 21.00 nel Chiostro della residenza comunale con tre appuntamenti che narrano importanti figure del passato oltre i confini locali.

Mercoledì 25 agosto, a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, Umberto Brunelli e Iole Forlivesi. Una storia per immagini a cura di Andrea Soglia: in occasione del 160° anniversario della nascita e del 90° della morte di Umberto Brunelli, Andrea Soglia traccia un doveroso ricordo per immagini della figura di Umberto Brunelli (1861-1931). Originario di Cesena e medico condotto a Castel Bolognese, dove visse fino alla morte, fu presidente per lungo tempo dell’Associazione Nazionale dei Medici Condotti e più volte deputato al Parlamento. Sua compagna di vita fu Jole Forlivesi (1864-1945), donna stimatissima nel vecchio Castello. Una galleria di fotografie e documenti, per la maggior parte sconosciuti, vuole rendere omaggio ad entrambi e ricordare le numerose opere di Umberto Brunelli che fu definito il “medico dei poveri”.

Martedì 31 agosto ultimo appuntamento del Museo Civico di Castel Bolognese: Angelo Biancini in cartolina… e non solo, incontro con Pier Paolo Sangiorgi; la serata a tema, le opere di Angelo Biancini, con proiezione di immagini di cartoline d’epoca, fotografie e filmati, vuole essere l’anticipazione di alcuni aspetti della mostra Saluti da Castelbolognese (seconda parte), a cura di Piero Paolo Sangiorgi, che si intende realizzare in occasione dei festeggiamenti per la Pentecoste 2022.

Mercoledì 1 settembre ultimo appuntamento della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane: Matteo Cavezzali presenta il libro Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo (Laterza, 2021), con la partecipazione di Rosarita Berardi. Scrittore ravennate e organizzatore culturale, il nuovo libro di Cavezzali è una folata di libertà, un viaggio sorprendente tra memoria personale e tradizioni, miti, credenze, gusti. Dai tramonti sull’Egeo alle albe baltiche, dall’Estremo Oriente all’America Latina: preparate passaporti, zaini e valigie e seguite il Supercamper.