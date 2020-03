Le lauree in videoconferenza. Il racconto di Giacomo e Gianluca: “Faremo festa quando si potrà”

Non un’aula piena, ma una stanza vuota, non una commissione di laurea dall’altra parte del tavolo a giudicarti, ma una discussione a decine e decine di chilometri di distanza. Sono le sessioni di laurea di marzo dell’Università di Bologna. A raccontarcele sono Giacomo e Gianluca, che fino a poco tempo fa non avrebbero pensato assolutamente che si sarebbero laureati stando in camera o a pochi passi da casa