Martedì 5 ottobre 2021, alle ore 18.00, in presenza presso la Sala Bedeschi della CNA di Ravenna – in viale Randi 90 – e in videoconferenza, si terrà un convegno organizzato da CNA Ravenna per affrontare il tema della ripresa dell’economia, coinvolgendo i molti soggetti ed elementi chiamati al supporto delle imprese in questa delicata fase.

Tra i temi trattati, troveranno spazioil credito e gli strumenti per favorirne l’accesso, il PNRR e il Nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, un progetto di rilancio e sviluppo fondato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Introdurrà il tema il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna,Matteo Leoni. Alla tavola rotonda – preceduta dall’intervento di Paolo Pasqualetti, Direttore Generale di Artigiancredito – parteciperanno, con esponenti di spicco, i Comuni di Ravenna e Cervia e le Unioni dei Comuni della Romagna Faentina e della Bassa Romagna. L’intervento conclusivo sarà affidato a Vincenzo Colla, Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, con iscrizione obbligatoria al linkhttps://www.ra.cna.it/eventi/credito/ . In fase di iscrizione sarà possibile indicare la modalità di partecipazione preferita, in presenza o in videoconferenza (nel caso di raggiungimento della capienza massima prevista per la sala, verranno inviate comunicazioni e indicazioni per la partecipazione in modalità videoconferenza). Per la partecipazione in presenza è necessario il possesso di Green Pass.

Segreteria organizzativa: Marzia Casali 0544 298511 –mcasali@ra.cna.it