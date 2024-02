Anas infroma che: “Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

Nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio Sant’Eufemia est, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: Via Faentina SP253, Via Albergone, SP253, SP8 e rientrare sulla Diramazione attraverso lo svincolo di Bagnacavallo.”